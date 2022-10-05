Зараз артистка живе у щасливому шлюбі з ведучим і шоуменом Сергієм Середою. Однак їхні стосунки не завжди були такі, як зараз. MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) зізналася, що раніше вони пережили складний період і ледь не розлучилися.

Читайте також Тоня Матвієнко розсмішила заявою про інтим з Мірзояном і зізналася, чи пробачила б йому зраду

MamaRika про кризу в стосунках

В інстаграм-сторіс співачка часто відповідає на запитання підписників. Особистою історією поділилася саме там. Анастасія розповіла, що на третьому році стосунків вона та Сергій переживали кризу. Тоді були на межі розриву.

Так, по класиці нас "перековбасило" десь на третьому році стосунків. Були на межі розриву. Але любов перемагає егоїзм та емоції. Не варто прив'язуватися до цих криз. Має бути повага одне до одного, діалог та аналіз ситуацій тут і зараз,

– підкреслила MamaRika.



MamaRika про кризу в стосунках / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Ми поспілкувалися з артисткою, коли вона була на благодійних гастролях у Польщі. Тоді за кордон разом з нею поїхали чоловік і маленький син Давід. Артистка розповідала, що вона та Сергій – команда. Вони разом працюють для того, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Допомагають одне одному з сином. Повну версію розмови дивіться нижче.

Інтерв'ю з MamaRika: дивіться відео онлайн