Лідер Kalush Orchestra зухвало відповів на закиди Іво Бобула про зіркову хворобу: "Правда така"

Після перемоги на Євробаченні-2022 на гурт Kalush Orchestra звалилася світова популярність. На їхню зіркову хворобу скаржився навіть Іво Бобул. Лідер Олег Псюк зухвало відповів на закиди народного артиста України.

В одному з інтерв'ю Іво Бобул скаржився на хлопців з Kalush Orchestra, бо ті нібито стали зірками й не хочуть контактувати з фанами: "Ведуть вони себе не дуже гарно. Люди хочуть з ними фотографуватися, спілкуватися… Та не можна, хлопці. Як народ вас підняв, він так вас й опустить. З народом так неможна". Олега Псюка це лише веселить, бо він хоч і переміг на Євробаченні-2022 та з'явився на марці Укрпошти, але зіркову хворобу "не підчепив".

До теми Сердючка, Kalush і ще три українські артисти заспівають у фіналі Євробачення: "Це буде розрив"

Олег Псюк з Kalush Orchestra прокоментував зіркову хворобу

Олег Псюк каже, що всі люди, які з ним працюють, знають, що він яким був до заснування гурту Kalush, таким і залишився. Крім того, до фанів виходить після кожного концерту, а не так, як розповідав Іво Бобул.

Правда така, що кожен, хто був у нас на концертах, знає, що ми виходимо фотографуватися. Хоча робить так не кожен. А ми робимо! Буває по-різному. Буває, спимо по дві-три години. Буває, сутки не спимо, але ми виходимо. Пацани кажуть: "Блін, давай сьогодні не виходимо". А я кажу: "Ні, ми маємо вийти. Так правильно, бо так працює сольний концерт",

– емоційно прокоментував Олег Псюк.

До того ж подібні закиди його не дратують, бо він нібито емоційно стабільний, "людина, яку хейтерам найважче зачепити". Однак перемога на Євробаченні-2022 в Турині розчулила і його, і команду.

"Я людина, яку все ж таки не так просто емоційно вибити з колії. І коли ти прям переміг Євробачення… Це був відбиток емоційний, який я досі пам'ятаю, дуже приємне враження. У мене тоді був менеджер, який заплакав взагалі, хоча я ніколи його таким не бачив", – поділився лідер Kalush Orchestra.