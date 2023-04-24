В одном из интервью Иво Бобул жаловался на ребят из Kalush Orchestra, потому что они якобы стали звездами и не хотят контактировать с фанами: "Ведут они себя не очень хорошо. Люди хотят с ними фотографироваться, общаться… Но нельзя, ребята. Как народ вас поднял, он так вас и опустит. С народом так нельзя". Олега Псюка это только веселит, потому что он хоть и победил на Евровидении-2022 и появился на марке Укрпочты, но звездную болезнь "не подцепил".

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Олег Псюк из Kalush Orchestra прокомментировал звездную болезнь

Олег Псюк говорит, что все люди, которые с ним работают, знают, что он каким был до основания группы Kalush, таким и остался. Кроме того, к фанам выходит после каждого концерта, а не так, как рассказывал Иво Бобул.

Правда такова, каждый, кто был у нас на концертах, знает, что мы выходим фотографироваться. Хотя поступает так не каждый. А мы делаем! Бывает по-разному. Бывает, спим по два-три часа. Бывает, сутки не спим, но мы выходим. Пацаны говорят: "Блин, давай сегодня не выходим". А я говорю: "Нет, мы должны выйти. Так правильно, потому что так работает сольный концерт",

– прокомментировал Олег Псюк.

К тому же подобные упреки его не раздражают, потому что он якобы эмоционально стабилен, "человек, которого хейтерам труднее всего задеть". Однако победа на Евровидении-2022 в Турине растрогала и его, и команду.

"Я человек, которого все-таки не так просто эмоционально выбить из колеи. И когда ты прям победил Евровидение… Это был отпечаток эмоциональный, который я до сих пор помню, очень приятное впечатление. У меня тогда был менеджер, который заплакал вообще, хотя я никогда его таким не видел", – поделился лидер Kalush Orchestra.