Дизайн марки з портретом лідера Kalush Orchestra розробив Святослав Романчак. В Укрпошті пояснили, що випускають її як подяку гурту за заяву про Азовсталь на сцені Євробачення-2022 – Save Mariupol, save Azovstal now. На думку Ігоря Смілянського, тоді ці слова сподівалася почути вся країна.

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Укрпошта презентувала марку Kalush

Ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку Kalush, бо це ще один символ війни та сміливості наших людей – робити все, щоб бути почутими,

– прокоментував Ігор Смілянський.

Марка Kalush від Укрпошти / Фото з телеграму Ігоря Смілянського

Символічно, що урочисте спецпогашення марки відбудеться 10 квітня в місті Калуш Івано-Франківської області, звідки родом гурт. На ньому буде присутній сам Олег Псюк та інші хлопці з Kalush Orchestra. Того ж дня стартує продаж марок у поштових відділеннях по всій країні.

Скільки коштує марка Kalush

До речі, генеральний директор попередив, що тираж марок Kalush – 130 тисяч листів, а передзамовлення на них можна зробити вже зараз за цим лінком. Набір з 6 марками, конвертом і карткою коштує 106 гривень. Ігор Смілянський оголосив про це, "щоб знову не було зради, що не вистачило і що не попереджав".