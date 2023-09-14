Український блогер Олег Машуковський поділився з фанами щасливою новиною. Він заручився з коханим-бойфрендом.

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Машуковський освідчився бойфренду

Днями пара піднялась на вершину Говерли. Саме там Олег вирішив зробити пропозицію Данилу.

Поки хлопець насолоджувався краєвидами, Машуковський витягнув обручку та став на одне коліно. Зворушлива реакція бойфренда потрапила на відео – він погодився.

Олег Машуковський освідчився бойфренду: відео

Фани вітають пару з заручинами у коментарях:

"Як я рада";

"Кожен має право на щастя. Дуже рада за тебе";

"Олег, ти молодець! Я дуже рада за вас, бажаю вам любові до самого кінця!".

Особисте життя Олега Машуковського

Блогер Олег Машуковський вперше відкрито зізнався про те, що є геєм, в інтерв'ю Раміні Есхакзай. Тоді він поділився, що перебуває у стосунках з бойфрендом. Ще на той час блогер додавав, що вже готовий до заручин та хоче зробити освідчення.

У місяць прайду в червні Олег вперше показав свого хлопця. Його звати Данило, він працює візажистом в Києві.