27-річний зірковий візажист Олег Машуков не приховував свою орієнтацію, відколи став популярним, однак ніколи не розповідав, з ким зустрічається. Як і продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк, він нарешті показав свою другу половинку. Як з'ясувалося, їх поєднують не тільки почуття, а й професія.
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Олег Машуковський показав свого бойфренда
Тепер офіційно, так, ми разом. Буду радий, якщо станете друзями з моєю рідною людиною,
– підписав Олег Машуков.
Хлопця звати Даня. Судячи з "шапки" профілю в інстаграмі, він працює візажистом, фарбує брови та ламінує вії, а салон його розташований на Хрещатику в Києві. У них з Олегом нібито рівні права.
"У нас немає такого, що хтось займає сильну позицію, хтось слабшу. У нас все порівну", – поділився блогер.
Олег Машуков з коханим Данею / Фото з інстаграму блогера
Олег Машуков з коханим Данею / Фото з інстаграму блогера
Зі сміливим зізнанням Олега привітали не тільки підписники, а й друзі з шоу-бізу:
- Раміна Есхакзай: "Вітаю";
- Злата Огнєвіч: "Вітаю";
- Анна Трінчер: "Вітаю вас, котики".
"Колеги з шоу-бізу, які нас привітали. Ви не уявляєте, як нам приємно, що ви підтримуєте вільну, незалежну Україну", – прокоментував блогер в інстаграм-сторіс.