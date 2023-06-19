27-річний зірковий візажист Олег Машуков не приховував свою орієнтацію, відколи став популярним, однак ніколи не розповідав, з ким зустрічається. Як і продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк, він нарешті показав свою другу половинку. Як з'ясувалося, їх поєднують не тільки почуття, а й професія.

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Олег Машуковський показав свого бойфренда

Тепер офіційно, так, ми разом. Буду радий, якщо станете друзями з моєю рідною людиною,

– підписав Олег Машуков.

Хлопця звати Даня. Судячи з "шапки" профілю в інстаграмі, він працює візажистом, фарбує брови та ламінує вії, а салон його розташований на Хрещатику в Києві. У них з Олегом нібито рівні права.

"У нас немає такого, що хтось займає сильну позицію, хтось слабшу. У нас все порівну", – поділився блогер.

Олег Машуков з коханим Данею / Фото з інстаграму блогера

Олег Машуков з коханим Данею / Фото з інстаграму блогера

Зі сміливим зізнанням Олега привітали не тільки підписники, а й друзі з шоу-бізу:

Раміна Есхакзай: "Вітаю";

"Вітаю"; Злата Огнєвіч: "Вітаю";

"Вітаю"; Анна Трінчер: "Вітаю вас, котики".

"Колеги з шоу-бізу, які нас привітали. Ви не уявляєте, як нам приємно, що ви підтримуєте вільну, незалежну Україну", – прокоментував блогер в інстаграм-сторіс.

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