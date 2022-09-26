Олег Боднарчук про подругу-зрадницю Ані Лорак: "Кому вона тут нах*р потрібна"

Олег Бондарчук відверто розповів, що думає про допис Ані Лорак, з яким вона повернулася в інстаграм, та її рішення залишитися в росії, коли в Україні війна.

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До повномасштабної війни Боднарчук та Лорак були дуже добрими друзями, тому зараз йому складно коментувати позицію співачки. Режисер пояснює це тим, що не хоче обговорювати подругу через стільки років дружби.

Днями Ані Лорак повернулася в інстаграмі, опублікувавши допис, в якому вкотре не висловила чітку громадянську позицію. Замовчування війни та життя в росії чітко показує, що Лорак підтримує політику диктатора путіна.

Боднарчук зізнався, що коли читав цей допис, то не розумів, для чого вона його написала. У цьому немає нової інформації, це ніби знак, що Лорак жива, нікуди не поділася.

Коли прочитав цей пост, здалося, що його написав хтось п'яний. Там якісь незв'язні речення. Вона сама себе загнала в такі рамки, що ні мовчати не може, ні говорити щось,

– сказав Олег.

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Про концерти в Європі

Восени Ані Лорак планувала виступити в Європі. Оскільки росіян за кордоном не люблять, то співачка вирішила згадати про нагороди, які отримувала в Україні. Зрадниця насмілилася назвати себе "найтитулованішою українською співачкою". Це викликало хвилю хейту серед українців та самих європейців, тому у тих містах, де хотіла виступити Лорак, розпочалися протести.

Дуже очікувано та прогнозовано, що ніякого туру в Європі бути не може. Незрозуміло, хто прийде на ці концерти? Росіяни, яких там стає все менше, чи українці? Це взагалі була дурна ідея,

– поділився думками Боднарчук.

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Вся команда просто щезла, – з ким зараз працює Лорак

До повномасштабного вторгнення Лорак працювала у росії з командою, яка складалася з українців. Коли почалася війна, всі члени команди повернулися додому, до рідних. А зрадниця залишилася в москві. Режисер не виключає, що зараз вона самостійно займається всіма питаннями, що стосуються творчості.

"Наскільки я знаю, на другий день після початку війни, вся команда, яка з нею працювала, просто щезла. Члени команди поїхали в Україну, до рідних. І не дивно, що зараз всіма своїми справами, напевно, вона займається сама: пише ці дописи, організовує концерти тощо. Звісно, що все це має недолугий вигляд", – підкреслив Боднарчук.

Кому вона тут нах*р потрібна? Ну вона ж знає, що тут її вже прокляли 10 разів і що б вона не зробила, ніхто б тут її не прийняв. Їй ніхто не пробачив би ці 8 років. Особливо в такий складний час. Думаю, що вона російська співачка українського походження,

– сказав Боднарчук.