Мама телеведучого стала однією з жертв жорстокої війни Росії проти України. Війни, яка не була спровокована, адже Україна нічим не загрожувала Росії. Росіяни перетворили життя українців на пекло, яке триває вже понад 4 місяці.

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Яким було життя рідних Бєднякова у Маріуполі

Мама Андрія хворіла ще до початку повномасштабної війни. Хоча жінка звикла до звуків вибухів, які періодично було чути з 2014 року, та першого дня повномасштабного вторгнення сказала: "Це кінець". Ніхто не був готовий до війни. З кожним вибухом жінці ставало все гірше. Вона не змогла витримати цього та пішла з життя.

Сестра Андрія не хотіла ховати маму у дворі, як це робили інші маріупольці. Тому спробувала вивезти її з міста. Деякий час не казала братові, що мама померла, бо боялася, що він намагатиметься приїхати в Маріуполь, де тоді вже була величезна кількість російських окупантів. Бєдняков зізнався, що досі не усвідомлює, що мами вже немає.

Я ще не до кінця усвідомлюю, що мами не стало, бо не бачив могили. Коли побачу, напевно, тоді зрозумію, що мами немає,

– зізнався Андрій.

Коли рідні ще перебували в Маріуполі, ведучий просив знайомихпіти в район, де вони жили. Тоді йому повідомляли, що бачили сестру, яка готувала їжу в дворі. Квартира сім'ї Бєднякова згоріла в перші дні війни. Туди влучив російський снаряд.

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Деякі люди, якийм вдалося виїхати з Маріуполя, не могли розмовляти після того жаху, який там пережили.

Це моє рідне місто. Це пекельний біль. Я в житті стільки не плакав, скільки за ці дні війни. Не тільки за особистою раною, за мамою, а й за містом – я дуже його люблю. І дуже чекаю того дня, коли всі ми поїдемо додому,

– наголосив ведучий.

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