Окупанти обстріляли пологовий будинок, де народжувала Ілона Гвоздьова: як будівля виглядає зараз

Хореографиня Ілона Гвоздьова півтора роки тому народжувала сина в приватному пологовому будинку під Києвом. Будівлю остріляли російські окупанти.

Російська орда знищує все на своєму шляху. Під обстріли потрапляють навіть пологові будинки. Саме такий випадок у своєму інстаграмі продемонструвала Ілона Гвоздьова.

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Як виглядає будинок, де народжувала Гвоздьова

Російські орки знищили те, що було цінне для Ілони. Спершу вони обстріляли її приватний будинок під Києвом, потім – автомобіль чоловіка, а тепер танцівниця показала, як постраждав пологовий будинок, в якому вона народжувала сина Домініка.

Будівля розташована під Києвом, де тривали бойові дії. Після звільнення місцевості в мережі опублікували кадри пологового будинку "Адоніс". У будівлю влучили російські снаряди.



Окупанти обстріляли пологовий будинок в Києві / Скриншот інстаграм-сторіз Гвоздьової