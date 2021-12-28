Оксана Муха зізналась, чи хотіла б сісти за крісло судді на "Голосі країни"

Українська співачка Оксана Муха, яка перемогла у шоу "Голос країни" у 2019 році в складі команди Дана Балана, переконана, що для суддівства є більш досвідчені люди. Проте, вона не відкидає можливості бути у четвірці наставників.

Журналісти 24 каналу поцікавились у співачки, чи хотіла б вона стати тренером у вокальному шоу "Голос країни", на що Муха наразі не знайшла остаточної відповіді.

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Не впевнена, що змогла б. Думаю, що на місці тренера мають бути дуже досвідчені люди. Або принаймні ті, кому це легко вдається. Хоча, ніколи не кажи ніколи,

– відповіла артистка.

Щодо іншого, не менш популярного проєкту "Танці з зірками", то там зірка навряд би взяла участь.

"Я не впевнена, що це моє. І справа не в тому, що не люблю танцювати. Мені досить "Голосу країни", я ще від нього не оговталася", – додала зірка.

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться онлайн

Що відомо про Оксану Муху на "Голосі країни"