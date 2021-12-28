Журналисты 24 канала поинтересовались у певицы, хотела бы она стать тренером в вокальном шоу "Голос страны", на что Муха пока не нашла окончательного ответа.
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Не уверена, что смогла бы. Думаю, что на месте тренера должны быть очень опытные люди. Или, по крайней мере, те, кому это легко удается. Хотя, никогда не говори никогда,
– ответила артистка.
Что касается другого, не менее популярного проекта "Танцы со звездами", то там звезда вряд ли бы приняла участие.
"Я не уверена, что это мое. И дело не в том, что не люблю танцевать. Мне достаточно "Голоса страны", я еще от него не оправилась", – добавила звезда.
Интервью с Оксаной Мухой в видеоформате: смотрите онлайн
Что известно об Оксане Мухе на "Голосе страны"
- Артистка пришла на вокальное шоу в 2019 году, исполнив на "слепых" прослушиваниях песню Квитки Цисык "Де ти тепер". Она стала последней участницей кастингов 9-го сезона.
- К ней сразу развернули свои кресла Потап и Дан Балан, но Оксана отдала свое будущее в шоу в руки Дану. С той же песней Квитки Цисык, которая была на кастингах, она победила в шоу.
- После победы на проекте карьера артистки взлетела вверх – она выпустила совместный клип с Даном Баланом на песню "Треба".