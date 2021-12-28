Журналісти 24 каналу поцікавились у співачки, чи хотіла б вона стати тренером у вокальному шоу "Голос країни", на що Муха наразі не знайшла остаточної відповіді.
Зверніть увагу Про нове кохання, стосунки з Баланом та музичного ворога: відверте інтерв'ю з Оксаною Мухою
Не впевнена, що змогла б. Думаю, що на місці тренера мають бути дуже досвідчені люди. Або принаймні ті, кому це легко вдається. Хоча, ніколи не кажи ніколи,
– відповіла артистка.
Щодо іншого, не менш популярного проєкту "Танці з зірками", то там зірка навряд би взяла участь.
"Я не впевнена, що це моє. І справа не в тому, що не люблю танцювати. Мені досить "Голосу країни", я ще від нього не оговталася", – додала зірка.
Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться онлайн
Що відомо про Оксану Муху на "Голосі країни"
- Артистка прийшла на вокальне шоу у 2019 році, заспівавши на "сліпих" прослуховуваннях пісню Квітки Цісик "Де ти тепер". Вона стала останньою учасницею кастингів 9 сезону.
- До неї одразу розвернули свої крісла Потап і Дан Балан, але Оксана віддала своє "майбутнє" у шоу в руки Дану. З тією ж піснею Квітки Цісик, яка була на кастингах, вона перемогла у шоу.
- Після перемоги на проєкті кар'єра артистки злетіла вверх – вона випустила спільний кліп з Даном Баланом на пісню "Треба".