В воскресенье, 8 января, Оксана Муха вышла в прямой эфир единого телемарафона, чтобы рассказать о популяризации украинского языка и исторической драме "Щедрик", в которой дебютировала как актриса Заодно ее спросили о здоровье. Артистка впервые рассказала, что до сих пор лечит рак и посоветовала всем быть внимательными к своему самочувствию.

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Наши люди очень часто ждут чуда. И если они чувствуют, что что-то не так, думают, что это пройдет. Хуже всего, что они делают – теряют время. Не теряйте ни дня, если чувствуете, что что-то изменилось в вашем теле или вы чувствуете себя не так, как всегда. Если пришла какая-то усталость, необычная для вас, когда вы постоянно хотите спать, когда вы все время не в настроении, когда трудно подниматься вверх или перестала смаковать еда, обратите на это внимание и знайте, что чем быстрее вы обратитесь к врачам, тем больше у вас шансов. А шансы всегда есть,

– заявила Оксана Муха.

Она также напомнила, что следует высыпаться, хорошо питаться, не стрессовать. "Мы должны очень помогать своему организму, чтобы он нам как можно дольше прослужил", – подметила певица.

Напомним, Оксана Муха так и не рассекретила, какой орган поразил рак, но поделилась, что бороться за жизнь ей помогал художник Николай, с которым познакомилась за год до страшного диагноза. "Он прошел рядом все 24/7 испытаний. Мой Ангел-Хранитель", – комментировала артистка в сентябре.