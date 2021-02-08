Дружина депутата Віктора Медведчука ведуча Оксана Марченко потрапила в базу сайту "Миротворець". Причиною такого рішення називають підтримку терористів, участь в пропагандистських заходах Росії та незаконну діяльність в окупованому Криму.

Інформація з'явилась на сайті "Миротворець" у понеділок, 8 лютого. Автори публікації наголошують, що Оксану Марченко внесли в базу через заперечення російської агресії та спробах легалізації окупації Криму.

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"Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", – йдеться в джерелі.

У публікації наголосили, що Оксана Марченко вела незаконну комерційну діяльність в окупованому Криму, брала участь в контрабандних переміщеннях вантажів і товарів. Телеведучу назвали "противницею незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії".

На сайті "Миротворця" розмістили й численні свідчення причетності Віктора Медведчука та Оксани Марченко до діяльності багатьох компаній, які займаються сільським господарством в Росії та на окупованих агресором територіях України. В українському реєстрі юридичних осіб таких фірм немає, натомість є в російських документах.



Оксана Марченко з чоловіком Віктором Медведчуком / Фото з інстаграму

Додамо, в публікації розмістили фрагменти інтерв'ю Оксани Марченко, в якому вона не стала називати події на Сході України війною та зазначила, що немає різниці в тому, з якого боку стріляють.

"Яка зараз різниця, як називати те, що відбувається на Сході України, якщо гинуть люди, якщо українці не разом? Люди розділені, сім'ї розділені, і тривають бойові дії. Яка різниця, з якого боку стріляють? Якщо руйнуються будинки. Страждають громадяни України по обидва боки лінії зіткнення", – висловилась телеведуча.