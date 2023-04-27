Співачка та колишня міністерка Оксана Білозір відреагувала на слова колишнього чоловіка Романа Недзельського про розлучення. Вона спростувала, що їхній розрив був несподіванкою.

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Оксана Білозір про розлучення з чоловіком

У коментарі виданню виконавиця запевнила, що їхнє розлучення було виваженим рішенням і обговореним завчасно. "Сенсація" сталась через вирвані слова з контексту – насправді "її немає".

Сенсації вигадують люди, які мали б взяти зброю в руки і йти воювати, як воює Роман. Тому що вся сенсація полягає в тому, що ми вже понад 10 років не живемо разом. Я живу в орендованому будинку, щоправда, всі ці роки я жила разом з його мамою і з нашим сином, а він живе у нашому спільному будинку на Дніпрі,

– пояснила Оксана Білозір.

Артистка додала, що в суд ходила не вона, а її адвокат. "Роман прекрасно знав, і ми з ним це обговорювали. Нас розлучали десь два чи три місяці. Ніхто нікуди не спішив, ніхто ніяких нахабних речей не робив. Звичайно, сам процес неприємний. Як ви думаєте, в моєму віці таке рішення легко дається? Потрібно, щоб завжди в житті був порядок і ти чітко розуміла, що і куди. І війна тут ні до чого. Це вже все було давно. Це розкрутили, зробили несподіванку. Мені просто було смішно з цього".

Нагадаємо, Роман Недзельський зізнався, що шлюб розпався наприкінці 2022 року. Чоловік сказав, що був проти розлучення, а до суду подала Оксана. Він не міг приходити на засідання, бо служить в армії.

Які стосунки в Оксани з Романом

Оксана Білозір вважає, що ведучий, який взяв інтерв'ю у Недзельського, трохи перекрутив їхню розмову. Через це прозвучали слова про те, нібито вони не спілкуються. За словами співачки, у них хороші стосунки.

"Роман для мене прекрасний і надійний друг. Ми спілкуємося, діти його люблять, внуки його люблять. Те, що ми закінчили свої стосунки – це наше приватне і наше особисте. Робити на цьому якийсь піар мені смішно і дивно. Зараз іде війна, і замість того, щоб позитивні моменти озвучувати, вихопили якийсь емоційним момент і на ньому накрутили цілу історію. Кожна людина має право на емоції. Може в нього настрій був поганий, може якась хвиля підійшла".

Оксана Білозір пишається колишнім чоловіком попри його різкі висловлювання в інтерв'ю. Вона вдячна йому за службу, адже Роман не мав служити, але пішов у ЗСУ за покликом.

Він комісований, тому по стану свого здоров’я не мав іти. Але це було його покликанням. Тому звертати увагу на якісь емоційні хвилі, які зараз в нього є, це нечесно навіть по відношенню до його позиції і того, що він робить сьогодні, як і багато наших чоловіків. Я ним пишаюся,

– підсумувала артистка.



Оксана Білозір та Роман Недзельський / Фото з інстаграму співачки