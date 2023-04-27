Певица и бывшая министерша Оксана Билозир отреагировала на слова бывшего мужа Романа Недзельского о разводе. Она опровергла, что их разрыв был неожиданностью.

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Оксана Билозир о разводе с мужем

В комментарии изданию исполнительница заверила, что их развод был взвешенным решением и заранее обсужден. "Сенсация" произошла из-за вырванных слов из контекста – на самом деле "ее нет".

Сенсации придумывают люди, которые должны взять оружие в руки и идти воевать, как воюет Роман. Потому что вся сенсация состоит в том, что мы уже больше 10 лет не живем вместе. Я живу в съемном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре,

– объяснила Оксана Билозир.

Артистка добавила, что в суд ходила не она, а ее адвокат. "Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятен. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно. Это раскрутили, сделали неожиданность. Мне просто было смешно над этим".

Напомним, Роман Недзельский признался, что брак распался в конце 2022 года Муж сказал, что был против развода, а в суд подала Оксана. Он не мог приходить на заседание, потому что служит в армии.

Какие отношения у Оксаны с Романом

Оксана Билозир считает, что ведущий, взявший интервью у Недзельского, немного перекрутил их разговор. Поэтому прозвучали слова о том, будто они не общаются. По словам певицы, у них хорошие отношения.

"Роман для меня прекрасный и надежный друг. Мы общаемся, дети его любят, внуки его любят. То, что мы закончили свои отношения – это наше личное и наше личное. Делать на этом какой-то пиар мне смешно и странно. Сейчас идет война, и вместо того, чтобы положительные моменты озвучивать, выхватили какой-то эмоциональный момент и на нем накрутили целую историю. Каждый человек имеет право на эмоции. Может, у него настроение было плохое, может какая-то волна подошла".

Оксана Билозир гордится бывшим мужчиной, несмотря на его резкие высказывания в интервью. Она благодарна ему за службу, ведь Роман не должен служить, но пошел в ВСУ по зову.

Он комиссован, поэтому по состоянию своего здоровья идти не должен. Но это было его призвание. Поэтому обращать внимание на какие-то эмоциональные волны, которые сейчас у него есть, это нечестно даже по отношению к его позиции и тому, что он делает сегодня, как и многие наши мужчины. Я им горжусь,

– подытожила артистка.



Оксана Билозир и Роман Недзельский / Фото из инстаграма певицы