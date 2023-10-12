За этот нелегкий и продолжительный творческий путь музыканты выпустили немало хитов. Они и сегодня продолжают радовать фанатов новыми треками. Так, 24 Канал собрал 10 самых популярных песен О.Э., которые вы можете прослушать дальше.

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Десятка хитов рок-группы "Океан Эльзы"

"Океан Эльзы" – "Обійми": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Не йди": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы & Один в каноэ" – "Місто весни": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Без тебе": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Не твоя війна": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Я так хочу": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Мить": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Без бою": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "На небі": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы" – "Все будет добре": смотрите видео онлайн