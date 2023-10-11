Крім того, виконавиця виступала з різними популярними українськими співаками й навіть випустила з ними дуети. Більше про спільні треки Ніни Матвієнко з гуртом "Воплі Відоплясова", Святославом Вакарчуком, Монатіком та іншими – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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"Воплі Відоплясова", "Божичі" та Ніна Матвієнко

Музиканти дали новий подих календарно-обрядовій пісні "Купалочка". Завдяки новому аранжуванню у композиції є "органічне поєднання інді-року 70-х, драйву ВВ та спадщини містичних нот українського народного мелосу". Як зазначали музиканти гурту "Воплі Відоплясова", вони робили "качову та життєствердну композицію".

"Воплі Відоплясова" & Божичі feat Ніна Матвієнко – "Купалочка": дивіться відео онлайн

ROXOLANA та Ніна Матвієнко

У 2021 році Ніна Матвієнко та ROXOLANA випустили спільний хіп-хоп трек, натхненний віршем Івана Франка "Очі твої, як море". Відомо, що спершу народна артистка відмовилася від співпраці, проте, все ж співачкам вдалося записати дуетну пісню "Франко".

ROXOLANA feat Ніна Матвієнко – "Франко": дивіться відео онлайн

Монатік і Ніна Матвієнко

Монатік та Ніна Матвієнко разом заспівали трек "В цей день". Така колаборація була несподіванкою для слухачів, але дуже їм сподобалася.

Що цікаво, вперше співачка виконала композицію в нестандартному образі: у фіолетовій сукні з білим корсетом та рожевим волоссям.

Monatik та Ніна Матвієнко – "В цей день": дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук та Ніна Матвієнко

У знаменитого лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука також є спільна пісня з легендарною Ніною Матвієнко. Артисти понад 10 років тому виконали трек "Мальви".

Святослав Вакарчук та Ніна Матвієнко – "Мальви": дивіться відео онлайн

ТНМК і Ніна Матвієнко

У 2021 році ТНМК разом з Ніною Матвієнко випустив пісню "Мила/Вій'2000". У композиції артисти в жартівливій формі ніби звертаються до нечистої сили.

Юліана Прадо і Ні на Матвієнко

Ще у 2016 році українська співачка Юліана Прадо та народна артистка Ніна Матвієнко переспівали народну колискову "Люлі". Ніжну композицію виконавиці презентували напередодні Дня захисту дітей.

Юліана Прадо і Ніна Матвієнко – "Люлі": дивіться відео онлайн

CEPASA з Ніною та Тонею Матвієнко

Виконавець CEPASA раніше презентував альбом, який присвятив боротьбі українського народу за свободу. Співак всього випустив 9 треків. Так, пісня Etnodim, яка теж увійшла до альбому, була записана з Ніною Матвієнко та її донькою Тонею.

CEPASA feat Ніна та Тоня Матвієнко – Etnodim: дивіться відео онлайн

"Флайза", Ніна Матвієнко та Rockoko

Колектив "Флайза", Ніна Матвієнко та симфо-рок гурт Rockoko у 2022 році випустили спільний трек "Ой, роду наш красний". Прем'єра пісні відбулася 24 серпня. Як розповідав Андрій Тимчук, який є лідером гурту "Флайза", музиканти "стрибали до стелі", коли дізналися, що Ніна Матвієнко дала згоду використати фрагмент її пісні.

Ми вирішили дати новий сучасний подих пісні 1988 року, зробивши нове аранжування, додавши струнних партій від наших друзів зі Львова – симфо-рок гурту Rockoko, і приєднавши до народних текстів нові куплети, написані Тімою (учасник гурту "Флайза" – 24 Канал). У результаті ми отримали якусь нереальну суміш стилів: хіп-хопу, року, фольку та симфонічної музики,

– поділилися музиканти.

"Флайза", Ніна Матвієнко та Rockoko – "Ой, роду наш красний": дивіться відео онлайн

Дмитро Андрієць та Ніна Матвієнко

Заслужений артист України Дмитро Андрієць та Ніна Матвієнко неодноразово разом виконували пісню "Коли в твоїй руці моя рука". Спільне виконання композиції артистами припало до душі багатьом фанам.

Дмитро Андрієць та Ніна Матвієнко – "Коли в твоїй руці моя рука": дивіться відео онлайн