Через 20 років: "Океан Ельзи" оновили трек "Я їду додому" – реакція фанатів

Гурт "Океан Ельзи" презентував нову версію однієї із найпопулярніших композицій гурту, яка тепер набула нових сенсів. Музична композиція "Я їду додому" викликала бурхливу реакцію слухачів.

Український рок-гурт випустив оновлену версію музичної композиції "Я їду додому" та опублікував чуттєвий кліп до неї. Пісню музиканти присвятили саперам, які кожного дня наражають себе на небезпеку, очищаючи Україну від мін.

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Реліз нового треку від ОЕ

Стара версія треку вийшла ще у 2003 році, а нова, за словами співаків, перетворилась на найбільше бажання, мантру та молитву для мільйонів українців.

За останні роки багато звичних слів для більшості з нас набули нових сенсів: турнікет, бавовна, пташка, мопед, банка, тривога… І ніби звичайна фраза "Я їду додому" перетворилась на найбільше бажання, мантру, молитву для мільйонів українців,

– написали під кліпом артисти.

Океан Ельзи "Я їду додому": дивіться кліп онлайн

Відомо, що нову версію пісні та відеороботу до неї презентували в рамках кампанії з розмінування деокупованих територій України "Нам тут жити". До створення треку та кліпу долучилися фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" і телекомунікаційна компанія "Київстар".

Виконавці додали: "Наша пісня, написана понад 15 років тому, давно і добре відома "Я їду додому", зараз звучить зовсім інакше: чуттєво, з болем, але з надією, з непохитною вірою в наш дім – Україну".

Прихильникам гурту дуже сподобалась оновлена пісня. У коментарях під кліпом вони висловили вдячність співакам:

"До сліз. Дякую!".

"Дуже зворушливо, щиро дякуємо".

"Неймовірна пісня. Обожнюю ваші пісні. Дякую за якісний продукт українською. Бажаю вам всього найкращого".

"Дякую, ваші пісні неймовірні, ви надзвичайні люди з великим серцем".

"Неймовірно красиве та чуттєве виконання. Так тільки може заспівати Святослав".

"Новий шедевр! Дякую за таку пісню, вона відгукається в моєї душі, бо дуже життєва".

"Пісня, яка отримала зовсім інший зміст і почуття. Без сліз неможливо слухати".

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Автор Софія Хомишин