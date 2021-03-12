"Океан Ельзи" переносить тур "Оранжерея" через сплеск захворюваності на COVD-19

Джерело:інстаграм "Океану Ельзи"
Святослав Вакарчук та гурт "Океан Ельзи" змушені перенести першу частину туру проєкту "Оранжерея". Музиканти пішли на такий крок через загострення ситуації з розповсюдженням COVID-19 в Україні та нової хвилі збільшення захворюваності.
Згідно з інформацією музикантів, майже усі "березневі" концерти (з 15 по 27 березня) в містах України перенесені на кінець травня – червень. Наразі інші дати залишаються незмінними.
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Усі придбані квитки залишаються дійсними на нові дати.
За благополучних обставин, тур "Оранжерея" почнеться 29 березня у місті Львові і далі – згідно з розкладом.
До зустрічі! Любимо вас. Бережіть себе та своїх близьких!
– підбадьорили музиканти "Океану Ельзи".