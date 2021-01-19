Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить воображение поклонников пикантными фотографиями. На этот раз она позировала обнаженной в гримерке, но прикрылась кофточкой.

Настя Каменских с Потапом недавно вернулись из отдыха на Мальдивах. Но популярная певица не перестает радовать аудиторию горячими фотографиями. Она поделилась новым провокационным кадром на личной странице в инстаграме.

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Украинская знаменитость сфотографировалась на смартфон, позируя перед зеркалом. Она сидела в гримерке, ведь на столике у нее были разные кисточки для макияжа.

Настя Каменских обнажилась перед камерой, но прикрыла грудь розовой кофточкой, взбудоражив воображение поклонников. Вместо этого она похвасталась хрупкими плечами.

Стилисты уже сделали певице роскошную прическу, собрав ее волосы в высокий пышный пучок. Также его украсили большим белым цветком. На лице Насти Каменских сделали макияж. На веках красовались розовые блестящие тени и черные стрелки, а на губах – нюдова помада.



Настя Каменских завела сеть / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских завела сеть / Фото из инстаграма Насти Каменских