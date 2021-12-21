Одразу після конкурсу "Міс Всесвіт 2021": Анна Неплях відправилась до суду

Лише кілька днів тому Анна Неплях повернулась в Україну після конкурсу "Міс Всесвіт 2021". У Києві на титуловану красуню чекали незавершені справи – два суди через ДТП.

У розпал підготовки до міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" 27-річна Анна Неплях спровокувала аварію в Києві – "наздогнала" два автомобілі. Оскільки ДТП стались з її вини, на дівчину чекає два суди. Перший з них відбувся в понеділок, 20 грудня.

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Хотілося б рано вранці їхати кудись в інше місце, але я їду на свій перший суд. У мене цього тижня два суди й всі через ДТП,

– поділилась "Міс Україна Всесвіт 2021".

Однак, схоже, Анна Неплях не печалиться через судову тяганину. На засідання вона їхала на своєму авто під гучну музику.

Анна Неплях у дорозі на перший суд / Скриншот з інстаграм-сторіс "Міс Україна Всесвіт 2021"

Що відомо про ДТП за участю Анни Неплях

4 листопада, через три тижні після перемоги на конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021", Анна Неплях потрапила в ДТП на червоному Mercedes-Benz. Вона не розрахувала гальмівний шлях і врізалась в інший автомобіль, а той зачепив попередній. На щастя, ніхто не постраждав, а водії поставились до ситуації з розумінням.

"У мене досі трясуться ноги. Це моя провина. Я була повністю сконцентрована на дорозі, просто не встигла розрахувати гальмівний шлях та врізалась в авто", – пояснювала красуня.

З місця ДТП її забрав "драйвер" (тверезий водій), а авто евакуювали. Аварію напередодні "Міс Всесвіт 2021" Анна Неплях розцінила як знак "заземлитися, сповільнитися".