Відома американська модель Джіджі Хадід проводить літні канікули в Пенсильванії, на сімейній фермі матері Йоланди. Разом з нею перебуває й 8-місячна донька Хаї.

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Нові фото Джіджі Хадід з донькою

Разом з донькою Джіджі Хадід насолоджується відпочинком: вони ніжаться на сонці, купаються в басейні та дихають свіжим повітрям. Днями знаменитість опублікувала нові фото з крихіткою та показала їхню відпустку.

Модель обрала для себе та доньки однакові купальники – зелені з принтом. У дівчинки вбрання також було прикрашене рюшами. Зараз зіркові матусі часто обирають схожий одяг для себе та своїх нащадків. Раніше так зробила модель Емілі Ратажковські.

Джіджі Хадід показала, як обіймає маленьку Хаї й поділилась її фото, де донечка сидить на пледі. Та зірка не показує обличчя крихітки, тому фотографує її зі спини.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Попри те, що шанувальники не можуть побачити обличчя доньки Джіджі Хадід, вони однаково захоплюються її фото у коментарях: