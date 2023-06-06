Нова жахлива реальність: Мішина показала сина, який спав на підлозі ванни під час атаки на Київ

Акторка Ксенія Мішина показала знімок після нічної атаки на Київ. Це фото її сина Платона, який був змушений ночувати у ванні на підлозі через російських окупантів.

6 червня 2023 року українці запам'ятають техногенною катастрофою після підриву Каховської ГЕС, але росіяни й вночі тероризували мирне населення. Окупанти атакували Україну ракетами, вибухи було чутно у Києві.

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Ксенія Мішина показала сина під час тривоги

Українська акторка Ксенія Мішина оприлюднила фото сина Платона, який спав на підлозі у ванній через загрозу ракетних ударів. Мабуть, десь поряд тривогу пересиджувала й сама актриса.

У підписі зірка зіронізувала щодо універсальності вбиралень. "Повідомлення від друга: "прокинувся від того, що лопнула кришка унітаза, на якій я заснув. Теж виявився страшний звук". Вбиральня тепер як центр нашого життя. Поправ, по*рав, ліг спати".



Син Ксенії Мішиної під час тривоги / Фото з інстаграму акторки

Фани у коментарях з прикрістю погодилися зі словами акторки. Водночас прихильники зауважили, що ванна – не найкраще укриття.

"Ванна кімната не є безпечною в повітряні тривоги, адже під час вибуху відлітає плитка, яка може серйозно поранити";

"Дасть Бог – і все колись вернеться їм бумерангом. Тримаймося";

"Та уже рутина - прокинутись, офігіти від новин, жити далі життя";

"Наша нова жахлива реальність".

Що відомо про нічну атаку на Київ

Вночі 6 червня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами, атакували з району Каспійського моря.

Більшість з цілей Росія спрямувала у бік столиці, тому в Києві лунали вибухи. Та силами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Щодо наслідків: у Деснянському районі уламки збитої ракети виявили на проїжджій частині, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення. Уламки ракети впали на приватну будівлю Дніпровського району – пожежі не виникло, потерпілих немає.