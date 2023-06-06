Нова жахлива реальність: Мішина показала сина, який спав на підлозі ванни під час атаки на Київ
Джерело:Ксенія Мішина
Акторка Ксенія Мішина показала знімок після нічної атаки на Київ. Це фото її сина Платона, який був змушений ночувати у ванні на підлозі через російських окупантів.
6 червня 2023 року українці запам'ятають техногенною катастрофою після підриву Каховської ГЕС, але росіяни й вночі тероризували мирне населення. Окупанти атакували Україну ракетами, вибухи було чутно у Києві.
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Ксенія Мішина показала сина під час тривоги
Українська акторка Ксенія Мішина оприлюднила фото сина Платона, який спав на підлозі у ванній через загрозу ракетних ударів. Мабуть, десь поряд тривогу пересиджувала й сама актриса.
У підписі зірка зіронізувала щодо універсальності вбиралень. "Повідомлення від друга: "прокинувся від того, що лопнула кришка унітаза, на якій я заснув. Теж виявився страшний звук". Вбиральня тепер як центр нашого життя. Поправ, по*рав, ліг спати".
Син Ксенії Мішиної під час тривоги / Фото з інстаграму акторки
Фани у коментарях з прикрістю погодилися зі словами акторки. Водночас прихильники зауважили, що ванна – не найкраще укриття.
- "Ванна кімната не є безпечною в повітряні тривоги, адже під час вибуху відлітає плитка, яка може серйозно поранити";
- "Дасть Бог – і все колись вернеться їм бумерангом. Тримаймося";
- "Та уже рутина - прокинутись, офігіти від новин, жити далі життя";
- "Наша нова жахлива реальність".
Що відомо про нічну атаку на Київ
- Вночі 6 червня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами, атакували з району Каспійського моря.
- Більшість з цілей Росія спрямувала у бік столиці, тому в Києві лунали вибухи. Та силами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
- Щодо наслідків: у Деснянському районі уламки збитої ракети виявили на проїжджій частині, пошкоджені лінії електропередач тролейбусного сполучення. Уламки ракети впали на приватну будівлю Дніпровського району – пожежі не виникло, потерпілих немає.