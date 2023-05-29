28 травня українці святкували День Києва, але окупанти намагались зіпсувати подію нічними атаками 28 і 29 травня.
Дивіться також Не звикла до ракет, – співачка KOLA пояснила, чому не повертається в Україну
Даша Астаф'єва показала, як ночувала в коридорі
Співачка й волонтерка Даша Астаф'єва привітала з Днем Києва травневими світлинами, які зробила у столиці. Серед них – фото, які зірка зробила під час повітряної тривоги.
Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки
Даша показала, як пересиджувала атаку в коридорі. Там для зручності вона поставила подушку та накрилась пледом. Поруч була її собака.
Я бажаю пекла кожні парашській пиці, і всім, хто досі не зрозумів, що вони – найбільше всесвітнє зло, і не треба їх тут! Допоки ви слухаєте, спілкуєтеся, дозволяєте їм бути серед нас, життя буде одним страшним днем,
– емоційно висловилась Астаф'єва в інстаграм-сторіз.
Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму зірки
Зауважимо, нічна атака Києва дронами 28 травня була емоційною й тривожною і для інших українських зірок.
- Світлана Тараброва зізналась, що прикривала дитину своїм тілом через страх.
- Володимир Дантес вперше переживав атаку й вибухи разом з Дашею Кацуріною та її маленьким сином.
- Григорій Решетник з дружиною та синами провели безсонну ніч в укритті.
- Син Анни Саліванчук слухав вибухи, перебуваючи в лікарні разом з бабусею.