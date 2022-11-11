Дантес розповів, що двічі плакав за час війни: які події "винесли" співака найбільше

Виконавець Володимир Дантес дав інтерв'ю, у якому розповів про власний досвід війни у цивільному житті. Він зізнався, що найбільше емоцій у нього викликали руйнування його рідного Харкова через обстріли російської армії.

Співак, який навесні віддав свій електромобіль Tesla на потреби ТРО, розповів які два моменти викликали у нього сльози за час повномасштабної війни.

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"Я плакав двічі. Перший раз — 1 березня, коли ракета влучила в Харківську обласну державну адміністрацію та центр міста, у місця, де я жив та де маю багато спогадів із дитинства. Другий раз не зміг стриматися, коли на місцях руйнування побачив дитячі іграшки. Дитяча іграшка – це ж наче найближчий друг для дитини. А тут вона лежить покинутою. Хочеться вірити, що ця дитина жива, що їй просто довелося залишити іграшку. Водночас згадуєш, скільки дітей померло або піддалося знущанням, зґвалтуванням", – розповів Дантес.

Він каже, що в такі моменти не може придумати нічого, аби відволіктися, тому коли відчуває, що хоче плакати – плача. Він не розуміє, нащо стримувати сльози.

Зокрема Володимир поділився, що постійно намагається допомогти Харкову, адже має там багато знайомих. Йому приємно, що з перших тижнів війни у місті почали займатись волонтерською діяльністю багато його однокласників. Також він старається допомагати грошима та розповсюдженням інформації, до прикладу, інформацією про різні волонтерські ініціативи.

"Моя команда придумала ініціативу 2 місяці тому. Ми створили гугл-форму, аби люди могли писати туди про свої благодійні фонди та ініціативи. Раз на тиждень вибирали 5 фондів, щоби розповісти про них на моїй сторінці. Серед них було багато харківських фондів… І ось, до речі, 13 грудня планую знімати там своє шоу та висвітлювати, що зараз відбувається у місті, кому і яка потрібна допомога", – додав артист.

Зазначимо, що зірка інстаграму та сцени Дантес давно проживає у Києві – там він спочатку "осів" з колишньою дружиною Надею Дорофєєвою, з якою розлучився у 2022 році. Останні 8 місяців він часто публікує інформацію про рідне місто, а також повністю перейшов на українську мову в побуті та роботі.