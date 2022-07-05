Одразу згадую Маріуполь, – Андрій Бєдняков показав руйнування Харкова

Телеведучий Андрій Бєдняков показав руйнування Харкова. Він зізнався, що Салтівка нагадує йому рідний Маріуполь.

Російські загарбники кілька днів поспіль нещадно обстрілюють Харків. Жорстокість росіян прокоментував телеведучий Андрій Бєдняков.

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Андрій Бєдняков показав вулиці Харкова

Телеведучий показав фото зруйнованих будинків Харкова. Він розповів, що кожна будівля у місті менше чи більше постраждала.

Харків… Завжди багатолюдно. Молодь. Студенти. Парки. Сміх. Зараз Харків порожній.. Харків не впізнати. Величезне місто поранене майже всюди. Північна Салтівка. Кожна (повторюю: кожна!) будівля постраждала. Немає жодного будинку, де були б всі вцілілі вікна,

– поділився Андрій Бєдняков.



Обстріли Харкова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

"Коли дивлюся на Салтівку, то одразу згадую Маріуполь. Що ж було там. Це жах. Тримайтеся, харків'яни. Тримайся, Харкове. Тримайся, Україно", – додав ведучий.

, за останній тиждень через російські обстріли загинуло 30 мирних жителів . Однак українські військові тримають оборону та продовжують нищити противника.



Обстріли Харкова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Шанувальники коментують допис Андрія Бєднякова. У кожному коментарі відчувається біль, але й віра у перемогу.