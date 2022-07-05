Российские захватчики несколько дней подряд беспощадно обстреливают Харьков. Жестокость россиян прокомментировал телеведущий Андрей Бедняков.

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Андрей Бедняков показал улицы Харькова

Телеведущий показал фото разрушенных зданий Харькова. Он рассказал, что каждое здание в городе меньше или больше пострадало.

Харьков… Всегда многолюдно. Молодежь. Студенты. Парки. Смех. Сейчас Харьков пуст.. Харьков не узнать. Огромный город ранен почти повсюду. Северная Салтовка. Каждое (повторяю: каждое!) здание пострадало. Нет ни одного дома, где были бы все уцелевшие окна,

– поделился Андрей Бедняков.



Обстрелы Харькова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

"Когда смотрю на Салтовку, то сразу вспоминаю Мариуполь. Что же было там. Это ужас. Держитесь, харьковчане. Держись, Харьков. Держись, Украина", – добавил ведущий.

Заметим, за последнюю неделю из-за российских обстрелов погибли 30 мирных жителей. Однако украинские военные держат оборону и продолжают уничтожать противника.



Обстрелы Харькова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Поклонники комментируют сообщение Андрея Беднякова. В каждом комментарии ощущается боль, но и вера в победу.