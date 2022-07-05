Российские захватчики несколько дней подряд беспощадно обстреливают Харьков. Жестокость россиян прокомментировал телеведущий Андрей Бедняков.
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Андрей Бедняков показал улицы Харькова
Телеведущий показал фото разрушенных зданий Харькова. Он рассказал, что каждое здание в городе меньше или больше пострадало.
Харьков… Всегда многолюдно. Молодежь. Студенты. Парки. Смех. Сейчас Харьков пуст.. Харьков не узнать. Огромный город ранен почти повсюду. Северная Салтовка. Каждое (повторяю: каждое!) здание пострадало. Нет ни одного дома, где были бы все уцелевшие окна,
– поделился Андрей Бедняков.
Обстрелы Харькова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
"Когда смотрю на Салтовку, то сразу вспоминаю Мариуполь. Что же было там. Это ужас. Держитесь, харьковчане. Держись, Харьков. Держись, Украина", – добавил ведущий.
Обстрелы Харькова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
Поклонники комментируют сообщение Андрея Беднякова. В каждом комментарии ощущается боль, но и вера в победу.
- "Пишу из Харькова, каждое слово в самое сердце, но мы выстоим, а раны заживают. Верим в наших защитников";
- "Да, на нашем Мариуполе они экспериментировали в изобилии с оружием... "Асвободители" с их бомбами рядом с мирными безоружными жителями... И им действительно понравилось быть вершителями судьбы, террористы-безбожники, которым просто понравился вкус крови, идущих и все разрушают, все города";
- "Мой папа отдал жизнь на Харьковщине за украинский народ, я не хочу, чтобы кто-то узнал, как это хоронить своих родных, болит за каждую и каждого";
- "Мой город выстоит. Я в Харькове волонтер, и нас таких много. Мы не сдаемся и помогаем каждый день городу, гражданским и военным выстоять";
- "Самый лучший, красивый и родной Харьков";
- "Спасибо Вам за поддержку моего родного города".