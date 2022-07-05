Російські загарбники кілька днів поспіль нещадно обстрілюють Харків. Жорстокість росіян прокоментував телеведучий Андрій Бєдняков.

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Андрій Бєдняков показав вулиці Харкова

Телеведучий показав фото зруйнованих будинків Харкова. Він розповів, що кожна будівля у місті менше чи більше постраждала.

Харків… Завжди багатолюдно. Молодь. Студенти. Парки. Сміх. Зараз Харків порожній.. Харків не впізнати. Величезне місто поранене майже всюди. Північна Салтівка. Кожна (повторюю: кожна!) будівля постраждала. Немає жодного будинку, де були б всі вцілілі вікна,

– поділився Андрій Бєдняков.



Обстріли Харкова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

"Коли дивлюся на Салтівку, то одразу згадую Маріуполь. Що ж було там. Це жах. Тримайтеся, харків'яни. Тримайся, Харкове. Тримайся, Україно", – додав ведучий.

Зауважимо, за останній тиждень через російські обстріли загинуло 30 мирних жителів. Однак українські військові тримають оборону та продовжують нищити противника.



Обстріли Харкова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Шанувальники коментують допис Андрія Бєднякова. У кожному коментарі відчувається біль, але й віра у перемогу.