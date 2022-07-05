Російські загарбники кілька днів поспіль нещадно обстрілюють Харків. Жорстокість росіян прокоментував телеведучий Андрій Бєдняков.
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Андрій Бєдняков показав вулиці Харкова
Телеведучий показав фото зруйнованих будинків Харкова. Він розповів, що кожна будівля у місті менше чи більше постраждала.
Харків… Завжди багатолюдно. Молодь. Студенти. Парки. Сміх. Зараз Харків порожній.. Харків не впізнати. Величезне місто поранене майже всюди. Північна Салтівка. Кожна (повторюю: кожна!) будівля постраждала. Немає жодного будинку, де були б всі вцілілі вікна,
– поділився Андрій Бєдняков.
Обстріли Харкова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
"Коли дивлюся на Салтівку, то одразу згадую Маріуполь. Що ж було там. Це жах. Тримайтеся, харків'яни. Тримайся, Харкове. Тримайся, Україно", – додав ведучий.
Обстріли Харкова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Шанувальники коментують допис Андрія Бєднякова. У кожному коментарі відчувається біль, але й віра у перемогу.
- "Пишу з Харкова, кожне слово в саме серце, але ми вистоїмо, а рани загоюються. Віримо в наших захисників";
- "Так, на нашому Маріуполі вони експериментували вдосталь зі зброєю... "Асвабодітєлі" з їх бомбами поряд з мирними беззбройними мешканцями... І їм дійсно сподобалося бути вершителями долі, терористи-безбожники, яким просто сподобався смак крові, які йдуть і все руйнують, всі міста";
- "Мій тато віддав життя на Харківщині за український народ, я не хочу, щоб хтось дізнався як це ховати своїх рідних, болить за кожну і кожного";
- "Моє місто вистоїть. Я в Харкові волонтер, та нас таких багато. Ми не здаємось та допомагаємо кожного дня місту, цивільним та військовим вистояти";
- "Найкращий, красивий і ріднесенький Харків";
- "Дякую Вам за підтримку мого рідного міста".