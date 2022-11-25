Ви так само лупили по енергетиці, – Бєдняков назвав українців, які винні в обстрілах

Український ведучий Андрій Бєдняков різко висловився про шанувальників російської музики. Він заявив, що ці люди так само винні в тому, що українці сидять без світла й тепла.

Шоумен Андрій Бєдняков висловився про українців, які слухають російську музику. Він вважає, що вони також дотичні до того, що обстрілюють наші енергетичні об'єкти.

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Андрій Бєдняков про поціновувачів російського

В інстаграм-сторіз ведучий нагадав тим українцям, які коли-небудь слухали або продовжують слухати російський реп чи попсу, що вони причетні до обстрілів.

Якщо хоч, бл*ть, хтось/колись виставить сторіз з концертів тіматєй і буде плакати з вином під плаксивий кальянний реп. Чи "пад грусний денс, атпуская вашу любовь" буде телефонувати колишньому, знайте: ви так само "лупили" по українській енергетиці та лишали українців без світла і тепла,

– емоційно висловився Бєдняков.



Андрій Бєдняков про обстріли / Фото в інстаграм-сторіз

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