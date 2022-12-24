Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що 24 грудня у столиці не підсвічуватиметься жодна культурна пам'ятка, як планував Геррі Хофштеттер. Його світловий тур, який покликаний дати надію, зіпсувала Росія. Через неї вранці у Херсоні обірвалося сім життів, ще 58 людей поранено.

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Сьогодні ми відміняємо світловий маршрут Геррі Хофштеттера. У пам'ять про трагічні події та всіх загиблих нехай світло сьогодні горить в серці кожного,

– написав Олександр Ткаченко.

Фото з телеграму Ткаченка

Нагадаємо, у перший день шоу "Різдвяне світло для надії" Геррі Хофштеттер з командою та власним електрогенератором підсвітив Андріївську церкву, Національний музей історії України, дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря, будівлю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка та дзвіницю Софійського собору. Малюнки на них створювали на місці за допомогою NFT.

Світлове шоу на Андріївській церкві / Фото Дар'ї Сидоренко, Суспільне

Увага! 24 грудня близько 10:45 окупанти обстріляли центр Херсона. Через атаку з "Градів" загорівся найбільший ринок міста, де було багато людей. Станом на 13:10 кількість загиблих становила 7 осіб, а поранених – 58. З них 18 важких.