Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что 24 декабря в столице не будет подсвечиваться ни один культурный объект, как планировал Герри Хофштеттер. Его световой тур, призванный дать надежду, испортила Россия. Из-за нее утром в Херсоне оборвалось семь жизней, еще 58 человек ранено.
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Сегодня мы отменяем световой маршрут Герри Хофштеттера. В память о трагических событиях и всех погибших пусть свет сегодня горит в сердце каждого,
– написал Александр Ткаченко.
Фото с телеграмма Ткаченко
Напомним, в первый день шоу "Рождественский свет для надежды" Герри Хофштеттер с командой и собственным электрогенератором подсветил Андреевскую церковь, Национальный музей истории Украины, колокольню Михайловского Златоверхого монастыря, здание Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко и колокольню Софийского собора. Рисунки на них создавали на месте с помощью NFT.
Световое шоу на Андреевской церкви / Фото Дарьи Сидоренко, Общественное