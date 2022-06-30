Днями російські окупанти обстріляли Миколаїв і влучили в житлові будинки. На це емоційно відреагувала акторка та телеведуча Лілія Ребрик.

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Лілія Ребрик про росіян

Акторка емоційно висловилась про країну-терористку, яка продовжує безжально бити по цивільних будівлях.

Ракетний терор Росії. Країна-терорист не зупиняється і прицільно б'є по цивільних. Гинуть десятки людей. Гинуть діти. Жах сьогоднішнього ранку – Миколаїв. Мені просто цікаво – як потім сплять ті, хто запускав ці ракети?

– написала Лілія Ребрик.

"Як вони приходять додому до своїх дітей, як граються з ними і як – ну як вони дивляться їм в очі? Про що думають ті диспетчери, які казали росіянам після руйнування будинку у Києві – "Красива робота"? Як вони взагалі можуть спати, дихати і далі існувати? Коли і як вони втратили все людське?" – додала вона.



Обстріл Миколаєва / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Нагадаємо, 29 червня окупанти влучили в багатоквартирний будинок. Під завалами продовжують знаходити тіла. Наразі відомо про 6 загиблих і 6 поранених. Пошук жертв продовжується.

Додамо, зірки не оминають увагою жорстокі російські терористичні дії. Так нещодавно зірковий бомонд закликав світову спільноту звернути увагу на обстріл торгового центру у Кременчуку та зупинити звірські вчинки Росії.