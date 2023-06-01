Діти гинуть через оскаженілого діда, – Катя Осадча про трагічні наслідки обстрілу Києва
Джерело:Катя Осадча
У День захисту дітей окупанти обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами, є загиблі. Катя Осадча відреагувала на трагічні наслідки.
Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на черговий ракетний обстріл Києва. Вночі російські терористи атакували столицю крилатими та балістичними ракетами.
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Катя Осадча про нічний ракетний обстріл
Ведуча гірко висловилась про жахливі наслідки обстрілів – сьогодні загинула малолітня дитина.
Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда. Сьогодні у світі відзначають День захисту дітей. Вночі від влучання осколків ракети загинула дитина 9 років. Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає,
– зауважила Осадча.
"Страшна статистика – за 16 місяців повномасштабної війни загинула 484 дитина. Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує. Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує. Маленькі янголятка, напевно, цей світ на вас не заслужив".
Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Що відомо про нічну атаку
- Вночі, у День захисту дітей 1 червня, російські окупанти атакували Київщину ракетами типу "Іскандер" – і крилатими, і балістичними. Запуск здійснювався з північного напрямку.
- Терористи випустили по Києву 10 ракет, усіх з них збила українські сили ППО. Утім, наслідки обстрілу трагічні – росіяни вбили трьох людей, серед них 9-річна дівчинка. Ще 10 осіб травмовано, серед них дитина. Найбільше постраждали мешканці Деснянського та Дніпровського району.
- Мешканець Деснянського району столиці через атаку втратив дружину. За словами чоловіка, його сім'я та інші жителі будинку хотіли потрапити в укриття, яке виявилося закритим. Фахівці департаменту муніципальної безпеки вже на місці – з'ясовують, чому не було доступу до бомбосховища.