"Вибігали голі і босі": українські зірки показали, як пережили наймасованішу атаку Києва з весни
В ніч з 29 на 30 серпня росіяни вчергове атакували Україну. Це була одна з наймасштабніших атак по місту за останні місяці. Українські зірки поділилася, як вони переживали цей нічний обстріл столиці.
Відомо, що українська ППО відпрацювала дуже добре, попри це є загиблі та постраждалі через падіння уламків. Окрім цього, було зафіксовано пожежі в місті.
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Світлана Тарабарова
Неможливо звикнути прокидатися від вибухів,
– зазначила співачка.
"Це дуже швидко заземляє і нагадує, що наш спільний ворог – це тва*і, які вважають, що ракети пускати по людях – це ок", – додала Світлана.
Світлана Тарабарова відреагувала на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ілона Гвоздьова
Хореографиня опублікувала відео, як вона з рідними бігла в укриття.
"Вибігали голі і босі в укриття. Щоб ви обіс*алися там в своїй Гамляднії",
– емоційно зазначила танцівниця.
Ілона Гвоздьова відреагувала на нічну атаку Києва/ Скриншот з інстаграм-сторіс
Олександр Волошин
Чоловік української співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, опублікував інстаграм-сторіс, в якій розповів, що у них вдома було дуже гучно чутно вибухи. До того ж він поділився, що біля них немає укриття, тому вони з дружиною бігали по квартирі й не знали куди заховатися. Водночас молодший брат чоловіка в цей час спав у цьому ж будинку й нічого не чув.
Олександр Волошин відреагував на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Alyona Alyona
Співачка поширила інстаграм-сторіс в якій розповіла про обстріл столиці. Також вона згадала й про те, що в Росії тієї ночі також було неспокійно.
"Сьогодні, читаючи новини, було незвичне відчуття", – зауважила реперка.
Alyona Alyona відреагувала на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Анна Саліванчук
Українська акторка поширила наслідки нічної атаки на Київ. Вона зазначила: "Такої атаки ще не було з весни".
Анна Саліванчук відреагувала на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як інші українські зірки відреагували на нічну атаку Києва
Дивіться фото / Скриншоти з інстаграм-сторіс:
Що відомо про нічну атаку на Київ: коротко
- Російські окупанти вдарили по українській столиці дронами-камікадзе та крилатими ракетами.
- Влада зазначає, що уламки кількох повітряних цілей впали на нежитлові забудови у Дарницькому та Шевченківському районах, через що спалахнули пожежі.
- Внаслідок обстрілу загинуло 2 людини. Згодом стало відомо, що це – чоловіки, які були охоронцями та мали 26 і 36 років. Також було поранено трьох людей.