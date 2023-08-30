Відомо, що українська ППО відпрацювала дуже добре, попри це є загиблі та постраждалі через падіння уламків. Окрім цього, було зафіксовано пожежі в місті.

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Світлана Тарабарова

Неможливо звикнути прокидатися від вибухів,

– зазначила співачка.

"Це дуже швидко заземляє і нагадує, що наш спільний ворог – це тва*і, які вважають, що ракети пускати по людях – це ок", – додала Світлана.



Світлана Тарабарова відреагувала на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ілона Гвоздьова

Хореографиня опублікувала відео, як вона з рідними бігла в укриття.

"Вибігали голі і босі в укриття. Щоб ви обіс*алися там в своїй Гамляднії",

– емоційно зазначила танцівниця.



Ілона Гвоздьова відреагувала на нічну атаку Києва/ Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександр Волошин

Чоловік української співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, опублікував інстаграм-сторіс, в якій розповів, що у них вдома було дуже гучно чутно вибухи. До того ж він поділився, що біля них немає укриття, тому вони з дружиною бігали по квартирі й не знали куди заховатися. Водночас молодший брат чоловіка в цей час спав у цьому ж будинку й нічого не чув.



Олександр Волошин відреагував на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Alyona Alyona

Співачка поширила інстаграм-сторіс в якій розповіла про обстріл столиці. Також вона згадала й про те, що в Росії тієї ночі також було неспокійно.

"Сьогодні, читаючи новини, було незвичне відчуття", – зауважила реперка.



Alyona Alyona відреагувала на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна Саліванчук

Українська акторка поширила наслідки нічної атаки на Київ. Вона зазначила: "Такої атаки ще не було з весни".



Анна Саліванчук відреагувала на нічну атаку Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як інші українські зірки відреагували на нічну атаку Києва

Дивіться фото / Скриншоти з інстаграм-сторіс:

Що відомо про нічну атаку на Київ: коротко