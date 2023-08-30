Известно, что украинская ПВО отработала очень хорошо, несмотря на это есть погибшие и пострадавшие из-за падения обломков. Кроме того, были зафиксированы пожары в городе.

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Светлана Тарабарова

Невозможно привыкнуть просыпаться от взрывов,

– отметила певица.

"Это очень быстро заземляет и напоминает, что наш общий враг - это тва*и, которые считают, что ракеты пускать по людям - это ок", - добавила Светлана.



Светлана Тарабарова отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Илона Гвоздева

Хореограф опубликовала видео, как она с родными бежала в укрытие.

"Выбегали голые и босые в укрытие. Чтобы вы обос*ались там в своей Гамляндии",

– эмоционально отметила танцовщица.



Илона Гвоздева отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Александр Волошин

Муж украинской певицы Анны Тринчер, блоггер Александр Волошин, опубликовал инстаграмм-сторис, в которой рассказал, что у них дома были очень громко слышны взрывы. К тому же он поделился, что около них нет укрытия, потому они с женой бегали по квартире и не знали куда спрятаться. В то же время, младший брат мужчины спал в этом же доме и ничего не слышал.



Александр Волошин отреагировал на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграм-сторис

Alyona Alyona

Певица распространила инстаграмм-сторис, в которой рассказала об обстреле столицы. Также она вспомнила и о том, что в России в ту ночь тоже было неспокойно.

"Сегодня, читая новости, было необычное чувство", – отметила реперка.



Alyona Alyona отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Анна Саливанчук

Украинская актриса распространила последствия ночной атаки на Киев. Она отметила: "Такой атаки еще не было с весны".



Анна Саливанчук отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как другие украинские звезды отреагировали на ночную атаку Киева

Смотрите фото / Скриншоты из инстаграмм-сторис:

Что известно о ночной атаке на Киев: коротко