Известно, что украинская ПВО отработала очень хорошо, несмотря на это есть погибшие и пострадавшие из-за падения обломков. Кроме того, были зафиксированы пожары в городе.
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Светлана Тарабарова
Невозможно привыкнуть просыпаться от взрывов,
– отметила певица.
"Это очень быстро заземляет и напоминает, что наш общий враг - это тва*и, которые считают, что ракеты пускать по людям - это ок", - добавила Светлана.
Светлана Тарабарова отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис
Илона Гвоздева
Хореограф опубликовала видео, как она с родными бежала в укрытие.
"Выбегали голые и босые в укрытие. Чтобы вы обос*ались там в своей Гамляндии",
– эмоционально отметила танцовщица.
Илона Гвоздева отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис
Александр Волошин
Муж украинской певицы Анны Тринчер, блоггер Александр Волошин, опубликовал инстаграмм-сторис, в которой рассказал, что у них дома были очень громко слышны взрывы. К тому же он поделился, что около них нет укрытия, потому они с женой бегали по квартире и не знали куда спрятаться. В то же время, младший брат мужчины спал в этом же доме и ничего не слышал.
Александр Волошин отреагировал на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграм-сторис
Alyona Alyona
Певица распространила инстаграмм-сторис, в которой рассказала об обстреле столицы. Также она вспомнила и о том, что в России в ту ночь тоже было неспокойно.
"Сегодня, читая новости, было необычное чувство", – отметила реперка.
Alyona Alyona отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис
Анна Саливанчук
Украинская актриса распространила последствия ночной атаки на Киев. Она отметила: "Такой атаки еще не было с весны".
Анна Саливанчук отреагировала на ночную атаку Киева / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как другие украинские звезды отреагировали на ночную атаку Киева
Смотрите фото / Скриншоты из инстаграмм-сторис:
Что известно о ночной атаке на Киев: коротко
- Российские оккупанты ударили по украинской столице дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
- Власти отмечают, что обломки нескольких воздушных целей упали на нежилые застройки в Дарницком и Шевченковском районах, поэтому вспыхнули пожары.
- В результате обстрела погибли 2 человека. Позже стало известно, что это мужчины, которые были охранниками им было 26 и 36 лет. Также были ранены три человека.