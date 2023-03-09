Вночі та зранку 9 березня ворог здійснив близько 81 пуск ракет різного базування, в тому числі гіперзвукові. Та попри все українська ППО спрацювала на відмінно – знищено 34 крилаті ракети та 4 дрони-камікадзе. Роботу протиповітряної оборони і вибухи було чутно як на Київщині, так і в інших областях країни. Тож чимало зірок прокинулися від гучних звуків, повідомляє 24 Канал.

До слова "Звільняйтеся від Росії": як українські зірки підтримують грузинський народ у протестах

Володимир Остапчук

Ведучий поділився, що сьогодні зранку його бадьорила зовсім не кава. Коли він прокинувся, ракетна небезпека ще тривала.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Остапчук

Нотаріусиня планувала повертатися до України найближчим часом, але сталась ракетна атака.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Андрій Бєдняков

Телеведучий пожартував про зовнішність російських генералів, які запускають ракети. Він підбадьорив фанів і побажав гарного дня.

Навіть ж*па сина маминої подруги виглядає симпатичніше облич тих генералів, які відповідають за ракетні атаки по Україні. Тримаймо стрій. Гарного дня всім.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Нікіта Добринін

Блогер описав стан українців після нічної атаки красномовним емоджі.

Розплата буде за кожне життя, котре забирають цими ударами орки.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Ксенія Мішина

Акторка теж пожартувала про те, що українці прокидались сьогодні не від запаху кави і будильників, а від вибухів. "Як сьогодні прокинулись кияни. Україна непереможна. Бережіть себе".



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, у процесі ракетної атаки росіяни атакували Київ "Кинжалами". Аеробалістична ракета влучила в об'єкт інфраструктури, у Святошинському районі уламками ракети пошкодило трьох людей, рештки також пошкодили автомобілі.

Григорій Решетник

Жахлива ніч і ранок. Було дуже гучно. Бережіть себе, тримаймося.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча

Телеведуча поділилась думками, чи повстали б росіяни проти влади, якби відчували все те саме, через що доводиться проходити українцям.

Вночі була думка, що якби все те саме протягом року відчували сусіди. Як би вони ставилися до розв'язаної ними війни? Пішли б скидати вождя? Не думаю, що є межа нашої злості.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Настя Каменських

Співачка нагадала західним шанувальникам про суть Росії. "Уся Україна не спала цієї ночі, бо РФ здійснила масовану ракетну атаку і тероризувала мирних людей. Але ми сильні і витримаємо все!".



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Юлія Саніна

"Масивна ракетна атака знову. 81 ракета над Україною! Рідні мої, як ви?" – спитала у шанувальників співачка.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Реп'яхова

Дружина Віктора Павліка не стримала емоцій у відповідь на новини. "Коли ця мерзота згине. Вся".



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова

"О це нічка. Було дуже голосно", – зізналась блогерка.



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна

Ведуча, яка перебуває за кордоном, розповіла, що для неї ніч також була складною.

"У мене фізіологічна залежність від стану України, де б я не була. Ніч пройшла в жахах – нічна масована атака моєї рідної країни. Тривога тривала п'ять годин".



Зірки реагують на ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз