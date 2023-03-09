Ночью и утром 9 марта враг совершил около 81 пуск ракет разного базирования, в том числе гиперзвуковые. И несмотря на все, украинская ПВО сработала на отлично – уничтожено 34 крылатых ракеты и 4 дрона-камикадзе. Работу противовоздушной обороны и взрывы были слышны как на Киевщине, так и в других областях страны. Поэтому многие звезды проснулись от громких звуков. 24 Канал.

К слову "Освобождайтесь от России": как украинские звезды поддерживают грузинский народ в протестах

Владимир Остапчук

Ведущий поделился, что сегодня утром его бодрил совсем не кофе. Когда он очнулся, ракетная опасность еще продолжалась.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграмм-сториз

Кристина Остапчук

Нотариус планировала возвращаться в Украину в ближайшее время, но произошла ракетная атака.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Андрей Бедняков

Телеведущий пошутил о внешности российских генералов, запускающих ракеты. Он ободрил фанатов и пожелал хорошего дня.

Даже папа сына маминой подруги выглядит симпатичнее лиц тех генералов, которые отвечают за ракетные атаки по Украине. Держим строй. Хорошего дня всем.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Никита Добрынин

Блогер описал состояние украинцев после ночной атаки красноречивыми эмоджи.

Расплата будет за каждую жизнь, забираемую этими ударами орки.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Ксения Мишина

Актриса тоже пошутила о том, что украинцы просыпались сегодня не от запаха кофе и будильников, а от взрывов. "Как сегодня проснулись киевляне. Украина непобедима. Берегите себя".



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, в процессе ракетной атаки россияне атаковали Киев Кинжалами Аэробалистическая ракета попала в объект инфраструктуры, в Святошинском районе обломками ракеты повредило трех человек, останки также повредили автомобили.

Григорий Решетник

Ужасная ночь и утро. Было очень громко. Берегите себя, держимся.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Катя Осадчая

Телеведущая поделилась мнениями, восстали бы россияне против власти, если бы чувствовали все то же, через что приходится проходить украинцам.

Ночью было мнение, что если бы все то же в течение года чувствовали соседи. Как бы они относились к развязанной ими войне? Пошли бы сбрасывать вождя? Не думаю, что есть предел нашей злобы.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Настя Каменских

Певица напомнила западным поклонникам о сущности России. "Вся Украина не спала этой ночью, потому что РФ совершила массированную ракетную атаку и терроризировала мирных людей. Но мы сильны и выдержим все!".



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Юлия Санина

"Массивная ракетная атака снова. 81 ракета над Украиной! Родные мои, как вы?" – спросила у поклонников певица.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Катя Репьяхова

Жена Виктора Павлика не сдержала ответных эмоций на новости. "Когда эта мерзость погибнет. Вся".



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз

Даша Квиткова

"О, это ночка. Было очень громко", – призналась блоггерша.



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграмм-сториз

Маша Ефросинина

Ведущая, находящаяся за границей, рассказала, что для нее ночь тоже была сложной.

"У меня физиологическая зависимость от состояния Украины, где бы я ни была. Ночь прошла в ужасах – ночная массированная атака моей родной страны. Тревога продолжалась пять часов".



Звезды реагируют на ракетный удар / Фото с инстаграм-сториз