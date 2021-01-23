Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк поділилась з шанувальниками неймовірними фото. Вона одягнула кімоно та постала в образі японської гейші.

Нотаріусиня та дружина Володимира Остапчука Христина Горняк підкорила мережу новими фото. Чергову серію кадрів вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Христина Горняк в образі гейші

Дружина Володимира Остапчука вразила новим перевтіленням. Вона позувала в кімнаті свого будинку, але для створення відповідної атмосфери, поставила на стіл велике яскраве віяло.

Христина Горняк постала в образі японської гейші. Для цього вона приміряла ніжно-персикове кімоно з квітковим принтом. Великий пояс з бантом посередині підкреслив бездоганну фігуру нотаріусині.

Аутфіт Христина доповнила лаконічними сережками-камінцями. Волосся вона вклала ззаду в пучок, який закріпила спеціальними паличками, а спереду випустила кілька пасем. Оригінальний look доповнив розкішний макіяж. Христина Горняк підкреслила очі довгими чорними стрілками, а губи нафарбувала глянцевою помадою насиченого рожевого кольору.



Христина Горняк в образі гейші / Фото з інстаграму нотаріусині

У коментарях шанувальники поділилися враженнями від такого образу Христини Горняк: