В образі гейші: дружина Остапчука Христина Горняк поділилась неймовірними знімками
Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк поділилась з шанувальниками неймовірними фото. Вона одягнула кімоно та постала в образі японської гейші.
Нотаріусиня та дружина Володимира Остапчука Христина Горняк підкорила мережу новими фото. Чергову серію кадрів вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.
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Христина Горняк в образі гейші
Дружина Володимира Остапчука вразила новим перевтіленням. Вона позувала в кімнаті свого будинку, але для створення відповідної атмосфери, поставила на стіл велике яскраве віяло.
Христина Горняк постала в образі японської гейші. Для цього вона приміряла ніжно-персикове кімоно з квітковим принтом. Великий пояс з бантом посередині підкреслив бездоганну фігуру нотаріусині.
Аутфіт Христина доповнила лаконічними сережками-камінцями. Волосся вона вклала ззаду в пучок, який закріпила спеціальними паличками, а спереду випустила кілька пасем. Оригінальний look доповнив розкішний макіяж. Христина Горняк підкреслила очі довгими чорними стрілками, а губи нафарбувала глянцевою помадою насиченого рожевого кольору.
Христина Горняк в образі гейші / Фото з інстаграму нотаріусині
У коментарях шанувальники поділилися враженнями від такого образу Христини Горняк:
- "Красуня",
- "Клас",
- "Милі стрілки вийшли",
- "Симпатично",
- "Гарне кімоно",
- "Дуже круто",
- "Розкішний образ".
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