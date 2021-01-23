Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась с поклонниками невероятными фото. Она надела кимоно и предстала в образе японской гейши.

Нотариус и жена Владимира Остапчука Кристина Горняк покорила сеть новым фото. Очередную серию кадров она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Кристина Горняк в образе гейши

Жена Владимира Остапчука поразила новым перевоплощением. Она позировала в комнате своего дома, но для создания подходящей атмосферы, поставила на стол большой яркий веер.

Кристина Горняк предстала в образе японской гейши. Для этого она примерила нежно-персиковое кимоно с цветочным принтом. Большой пояс с бантом посередине подчеркнул безупречную фигуру нотариуса.

Аутфит Кристина дополнила лаконичными серьгами-камнями. Волосы она уложила сзади в пучок, который закрепила специальными палочками, а спереди выпустила несколько прядей. Оригинальный look дополнил роскошный макияж. Кристина Горняк подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а губы накрасила глянцевой помадой насыщенного розового цвета.

Кристина Горняк в образе гейши / Фото из инстаграма нотариуса

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от такого образа Кристины Горняк: