Керівник Лондонської клініки косметичної і пластичної хірургії, доктор Ріккардо Фраті, склав список знаменитостей з ідеальним обличчям. Хто до них потрапив – читайте в матеріалі.

Чиї зіркові обличчя є ідеальними

Керівник Лондонської клініки косметичної і пластичної хірургії, доктор Ріккардо Фраті, склав список знаменитостей з ідеальним обличчям. Про це повідомляє видання The Sun.

До слова Стало відомо, коли Кім Кардашян зізнається, що подала на розлучення з Вестом

Доктор Ріккардо Фраті, коли складав список, то базувався на методі золотого перетину. За думкою керівника клініки пластичної хірургії, американська знаменитість та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян є найбажанішою. Оскільки її обличчя ідеально відтворює форму перевернутого трикутника.

Кім неймовірна красуня. Схоже, їй зробили ринопластику, можливо, підтяжку брів і губ, а лінія волосся стала вищою і акуратнішою, – розповів Ріккардо Фраті.

Також зіркою з ідеальним обличчям стала дружина принца Гаррі та акторка Меган Маркл. Лікар заявив, що її зовнішність можна порівнювати із зовнішністю діснеєвської принцеси. Втім, він переконаний, що Меган Маркл все-таки робила ринопластику, адже її ніс з роками ставав тонший.

У список потрапила також Кейт Міддлтон. Однак, відповідно до золотого перетину, Меган є привабливішою. Іншими красунями-зірками з ідеальними обличчями є Голлі Віллоубі і Сюзанна Рід. У рейтинг потрапили Ріта Ора, Аманда Холден, Біллі Фейерс і Моллі-Мей Хейг.