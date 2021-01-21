Самые красивые женщины мирового шоу-бизнеса: лица Ким Кардашян и Меган Маркл признали идеальными
Руководитель Лондонской клиники косметической и пластической хирургии, доктор Риккардо Фрати, составил список знаменитостей с идеальным лицом. Кто к ним попал – читайте в материале.
Чьи звездные лица идеальны
Руководитель Лондонской клиники косметической и пластической хирургии, доктор Риккардо Фрати, составил список знаменитостей с идеальным лицом. Об этом сообщает издание The Sun.
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Доктор Риккардо Фрати, когда составлял список, то базировался на методе золотого сечения. По мнению руководителя клиники пластической хирургии, американская знаменитость и звезда реалити-шоу Ким Кардашян является самой желанной. Поскольку ее лицо идеально воспроизводит форму перевернутого треугольника.
Ким невероятная красавица. Похоже, ей сделали ринопластику, возможно, подтяжку бровей и губ, а линия волос стала выше и аккуратней, – рассказал Риккардо Фрати.
Также звездой с идеальным лицом стала жена принца Гарри и актриса Меган Маркл. Врач заявил, что ее внешность можно сравнивать с внешностью диснеевской принцессы. Впрочем, он убежден, что Меган Маркл все-таки делала ринопластику, ведь ее нос с годами становился тоньше.
В список попала также Кейт Миддлтон. Однако, согласно золотому сечению, Меган более привлекательна. Другими красавицами-звездами с идеальными лицами стали Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид. В рейтинг попали Рита Ора, Аманда Холден, Билли Фейерс и Молли-Мэй Хейг.
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