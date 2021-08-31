Обіцяю подарувати молоду масажистку, – Оля Цибульська привітала чоловіка з днем народження

Українська співачка Оля Цибульська привітала чоловіка, якого досі приховує, з днем народження. Зірка присвятила коханому оригінальний допис та показала миловидне фото.

Популярна українська співачка Оля Цибульська, сьогодні, 31 серпня, святкує день народження свого чоловіка. Зірка досі не розсекречує його імені та не показує обличчя, однак у свято продемонструвала рідкісне фото з коханим.

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Оля Цибульська привітала чоловіка

Виконавиця поділилась зворушливим дописом на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зізналась, що за весь період стосунків у неї досі нікуди не зникли щирі почуття до коханого чоловіка.

Нема більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і реготати з жартів нашого сина. Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку. Мусік, з днем народження!

– написала зірка.

Оля Цибульська показала нове фото з іменинником. Вона позувала у білій футболці з принтом, з розпущеним волоссям та сережками-кільцями. Обличчя чоловіка співачка прикрила капелюхом. Знаменитість досі ретельно приховує його особистість.

Текст публікації Олі Цибульської

Коли дивлюсь тобі в очі – бачу себе. Коли обіймаєш – стаю безстрашна. Коли бісиш – найщасливіша. Бо це значить, що щирий щем у серці за стільки років нікуди не зник. Нема більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і реготати з жартів нашого сина. Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку. Мусік, з днем народження! Любимо тебе.



Оля Цибульська з чоловіком / Фото з інстаграму Олі Цибульської

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