Обіцяй, ми побачимось після війни, – Оля Цибульська розчулила новими фото та віршем про війну

Співачка Оля Цибульська знялася у тематичній фотосесії. Вона разом з сином позувала в національному вбранні та поділилася зворушливим віршем про війну.

Війна змусила мільйони сімей розлучитися. Жінки чекають чоловіків з фронту, роблять все можливе, щоб врятувати дітей. Не оминуло це й знаменитостей.

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Нова фотосесія Олі Цибульської

Артистка залишається в Україні, де зараз немає абсолютно безпечного місця. Однак вона захищає сина Нестора від російських загарбників, намагається оберігати його від постійних звуків сирен та обстрілів.

У новій фотосесії, для якого артистка одягнула стародавнє національне вбрання, вона позувала разом із сином. Оля не робила макіяж та зачіску, в її очах видно той біль, який війна принесла всім українцям.

Оля Цибульська у новій фотосесії / Фото з інстаграму співачки

Вірш Олі Цибульської про війну

Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀

Від постійного болю за наших ⠀⠀

В біса серця нема⠀⠀

А у нас воно є ⠀⠀

Ми воскреснемо, а біда зляже ⠀⠀

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Ця нестерпна весна ⠀⠀

Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀

Хай зупиниться зло ⠀⠀

В нього серця нема ⠀⠀

Його смерть на руках колисала ⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀

Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀

Що оплакує наших людей⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

І зберемось за довгим столом ⠀⠀

Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀

І щасливими будем разом