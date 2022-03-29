Война заставила миллионы семей расстаться. Женщины ждут мужчин с фронта, делают все возможное, чтобы спасти детей. Не обошло это и знаменитостей.
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Новая фотосессия Оли Цыбульской
Артистка остается в Украине, где нет абсолютно безопасного места. Однако она защищает сына Нестора от русских оккупантов, пытается оберегать его от постоянных звуков сирен и обстрелов.
В новой фотосессии, для которой артистка надела старинный национальный наряд, она позировала вместе с сыном. Оля не делала макияж и прическу, в ее глазах видна та боль, которую война принесла всем украинцам.
Оля Цыбульская в новой фотосессии / Фото с инстаграмма певицы
Стихотворение Оли Цыбульской о войне
Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀
Від постійного болю за наших ⠀⠀
В біса серця нема⠀⠀
А у нас воно є ⠀⠀
Ми воскреснемо, а біда зляже ⠀⠀
⠀⠀
Ця нестерпна весна ⠀⠀
Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀
Хай зупиниться зло ⠀⠀
В нього серця нема ⠀⠀
Його смерть на руках колисала ⠀⠀
⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀
Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀
Що оплакує наших людей⠀⠀
⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
І зберемось за довгим столом ⠀⠀
Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀
І щасливими будем разом