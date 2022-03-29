Війна змусила мільйони сімей розлучитися. Жінки чекають чоловіків з фронту, роблять все можливе, щоб врятувати дітей. Не оминуло це й знаменитостей.
Актуально "Минає день": Оля Цибульська створила пісню для усіх закоханих, яких розлучила війна
Нова фотосесія Олі Цибульської
Артистка залишається в Україні, де зараз немає абсолютно безпечного місця. Однак вона захищає сина Нестора від російських загарбників, намагається оберігати його від постійних звуків сирен та обстрілів.
У новій фотосесії, для якого артистка одягнула стародавнє національне вбрання, вона позувала разом із сином. Оля не робила макіяж та зачіску, в її очах видно той біль, який війна принесла всім українцям.
Оля Цибульська у новій фотосесії / Фото з інстаграму співачки
Вірш Олі Цибульської про війну
Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀
Від постійного болю за наших ⠀⠀
В біса серця нема⠀⠀
А у нас воно є ⠀⠀
Ми воскреснемо, а біда зляже ⠀⠀
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Ця нестерпна весна ⠀⠀
Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀
Хай зупиниться зло ⠀⠀
В нього серця нема ⠀⠀
Його смерть на руках колисала ⠀⠀
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Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀
Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀
Що оплакує наших людей⠀⠀
⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
І зберемось за довгим столом ⠀⠀
Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀
І щасливими будем разом