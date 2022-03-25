Перед виходом кліпу Цибульська зібрала у підписників їхні реальні листування в період війни. Там жінки і дівчата хвилюються за своїх коханих, що воюють з російськими військами. На тлі також можна побачити фотографії пар, які були разом щасливими, поки на територію України не увірвалась Росія.

До слова У такому стані я безпомічна, – Оля Цибульська зізналась, як бореться з панікою через війну

"Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання – це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно. Я поруч і я дуже вас люблю. А вечорами молюся, щоб кожен і кожна поверталися живими. Все обов’язково буде Україна! Ми переможемо!" – написала в описі до відео в ютубі Цибульська.

Оля Цибульська – Минає день: дивитись відео онлайн

Фанати у коментарях неймовірно розчулились через відеоролик та подякували співачці, що та підійняла таку інтимну та важливу для українців тему.

Раніше Оля Цибульська в мережі зізнавалась, що фізично не могла співати з початку війни. Але завдяки підтримці прихильників зрозуміла, що кожен воює на своєму фронті і вирішила залишитися в Україні та продовжувати творити.