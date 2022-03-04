Обираєш слабших і ображаєш, – Потап пригрозив Тіматі, який "наїхав" на Макса Барських

Більшість українських артистів не бояться ганьбити російських колег за те, що ті мовчать про війну в Україні. Серед них і Макс Барських, якому прилетіло від Тіматі. Однак за співака заступився репер Потап. Він пригрозив фанату Путіна й пообіцяв, що вони обов'язково зустрінуться.

Співак Макс Барських, який останні 8 років активно гастролював Росією, на тлі війни в Україні назвав її дірявою і заявив, що ані він, ані інші світові зірки ніколи туди не приїдуть. Його звернення розлютило репера Тіматі, тож він влаштував публічні розбірки в інстаграмі.

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Тіматі "наїхав" на Макса Барських через правду

Ти нічого не переплутав, пет*шара? Ти не переплутав хто насправді тут дірявий? Ти забув, з чиєї ложки ти жер всі ці роки? На чиїх корпоративах ти танцював тут у Росії?

– зірвався Тіматі на Макса Барських.

"Рано або пізно все це закінчиться, і ми з тобою обов'язково побачимося, адже земля кругла. І я обов'язково при зустрічі покажу тобі, хто справді дірявий", – додав репер, якого Путін називав "довіреною особою".

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Як Потап пригрозив Тіматі

"Привіт я хочу передати Тіматі, який звернувся до Макса Барських. У вас така тема, обирати слабших. Макс, у порівнянні з тобою, не такий накачаний чувак. Обирати слабших і ображати їх. Ти знаєш, Тіматі, у тебе був шанс вийти у світ з повідомленням зовсім іншого змісту, але ти, напевно, не дивишся і не знаєш, що відбувається в Україні, й чомусь наїхав на Макса, який дійсно розповідає правду. Так ось знай, коли ми зустрінемося, а я думаю, ти точно виживеш, поряд з Максом стоятимуть такі, як я. Тож побачимося. А ми побачимось, тому що Україна переможе", – пригрозив Потап.

Крім того, він порадив Тіматі звернутися до своєї мами Симони Юнусової. Потап назвав її розумною жінкою, яка розкаже йому правду про війну в Україні.

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