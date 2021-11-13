Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фото. Звезда продемонстрировала один из образов, в котором предстала на проекте "Маска".

Смотрите также Настя Каменских сняла тикток с мамой и крестной Аллой Кудлай: видео набрало миллион просмотров

Образ Насти Каменских

Исполнительница позировала перед камерой в коротких обтягивающих черных шортах и ярко-морковном удлиненном жакете. Черная шнуровка и откровенное декольте сделали акцент на фигуре звезды.

Настя Каменских соединила контрастный наряд с лаконичными черными босоножками на высоком каблуке. Также образ дополняли золотая цепочка на шее, черный чокер и необычные серьги.

Особенностью аутфита артистки стала ее новая прическа – классический боб-каре и короткая гривка. Но Настя Каменских вряд ли решилась на такую кардинальную смену имиджа. Поэтому, вероятно, для съемок она надела парик.

Эффектный look знаменитости завершал макияж. Визажисты подчеркнули глаза Насти Каменских оранжевыми тенями, а губы накрасили бежевой помадой.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Реакция сети

Поклонники исполнительницы активно комментируют каждый ее пост. Поэтому и в этот раз они поделились впечатлениями от нового образа звезды под фото: